Суд смягчил меру пресечения для Стерненко

Теперь Стерненко нужно находиться дома с 21:00 до 6:00

Одесскому активисту Сергею Стерненко заменили домашний арест с круглосуточного на ночной. Решение изменить меру пресечения принял Шевченковский райсуд столицы. Теперь Стерненко нужно находиться дома с 21:00 до 6:00 до 21 сентября.

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После оглашения решения, Стерненко вышел к людям, которые пришли его поддержать.

"Я уверен, если бы вас здесь не было, то решение было бы совсем другое. С самого начала я бы находился в СИЗО. Но, благодаря вам, сегодня мы получили маленькую победу, которую я не считаю особенной. Но в этом есть плюс, потому что теперь я смогу ходить вместе с вами на акции протеста", – приводит слова Стерненко журналист PavlovskyNews с места событий.

Напомним, 24 мая 2018 года Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в ходе которого один из нападавших погиб от удара ножом в живот. Тогда обвинений ему не предъявили, признав действия мужчины самообороной.

11 июня 2020 года Стерненко уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В СБУ утверждают, что после схватки Сергей Стерненко догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

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15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование по его делу и предоставила доступ к материалам стороне защиты.

Смотрите, как проходили слушания по делу Сергея Стерненко:

Видео: Нацполиция

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