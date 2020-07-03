Дело Стерненко: суд принял решение по апелляции активиста

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева об избрании активисту Сергею Стерненко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Соответствующее решение суд принял в пятницу, 3 июля, рассмотрев апелляции защиты Стерненко, передает "Интерфакс-Украина".

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"Определение следственного судьи Шевченковского районного суда о применении круглосуточного домашнего ареста для Стерненко... оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов подозреваемых оставить без удовлетворения", - говорится в определении суда.

Суд огласил только резолютивную часть решения.

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Напомним, что на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко в 2018 году было совершено три нападения. После очередного из них, которое случилось 24 мая 2018 года, активист заявил о гибели одного из нападавших от удара ножом в живот. Тогда обвинений ему не предъявили, признав действия мужчины самообороной.

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Однако 11 июня 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался.

В СБУ утверждают, что после схватки Сергей Стерненко догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.

15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

25 июня Стерненко сообщил, что Служба безопасности Украины завершила расследование по его делу и предоставила доступ к материалам стороне защиты.

Смотрите, как проходили слушания по делу Сергея Стерненко:

Видео: Нацполиция

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