Суд отправил Стерненко под ночной домашний арест

Приморский суд Одессы избрал новую меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде ночного домашнего ареста.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Снова. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил", – сообщил Стерненко.
Как рассказал адвокат Стерненко Маси Найем, активисту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 06:00.
Напомним, 25 июня Стерненко заявил, что Служба безопасности Украины завершила расследование и открыла адвокатам доступ к материалам дела.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк