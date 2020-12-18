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Суд отправил Стерненко под ночной домашний арест

18 декабря, 17:37

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Активист не может покидать дом с 21:00 до 06:00

Приморский суд Одессы избрал новую меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде ночного домашнего ареста.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Снова. Хотя нет никакого риска, о чем суд сам ранее и говорил", – сообщил Стерненко.

Как рассказал адвокат Стерненко Маси Найем, активисту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 21:00 до 06:00.

Напомним, 25 июня Стерненко заявил, что Служба безопасности Украины завершила расследование и открыла адвокатам доступ к материалам дела.

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суд домашний арест стерненко
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