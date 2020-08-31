В Одессе под судом напали на Стерненко: фото

Под Приморским судом в Одессе произошло нападение на активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве. Молодого человека облили неизвестной жидкостью.

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Как сообщает "Думская", двоих нападавших задержали. Охрана Стерненко усадила активиста в автомобиль и увезла его с места происшествия.

Позже стало известно, что подсудимый все же зашел в здание суда и ожидает начала процесса в окружении своих адвокатов.

Между тем, под судом проходит акция в поддержку Стерненко, одна из участниц держит в руках плакат "Имею право на защиту".

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Как известно, в Одессе запланировано первое заседание по делу о происшествии, которое случилось 24 мая 2018 года. Тогда в уличной драке Стерненко зарезал одного нападавшего и ранил второго. Активист называет свои действия необходимой самообороной.

Тем не менее, ему предъявили обвинения по двум статьям: об "умышленном убийстве" и "незаконном ношении холодного оружия".

Напомним, 25 июня Стерненко заявил, что Служба безопасности Украины завершила расследование и открыла адвокатам доступ к материалам дела.

Смотрите, как проходили слушания по делу Сергея Стерненко:

Видео: Нацполиция

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