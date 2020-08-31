Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе под судом напали на Стерненко: фото

31 августа, 14:11

Руслан Ровик Руслан Ровик

Активиста облили неизвестной жидкостью

Под Приморским судом в Одессе произошло нападение на активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве. Молодого человека облили неизвестной жидкостью.

Реклама

Как сообщает "Думская", двоих нападавших задержали. Охрана Стерненко усадила активиста в автомобиль и увезла его с места происшествия.

Позже стало известно, что подсудимый все же зашел в здание суда и ожидает начала процесса в окружении своих адвокатов.

Между тем, под судом проходит акция в поддержку Стерненко, одна из участниц держит в руках плакат "Имею право на защиту".

В тренде
В Харьковской области жители села требовали выселить ромов: произошли стычки (фото и видео)
Реклама

Как известно, в Одессе запланировано первое заседание по делу о происшествии, которое случилось 24 мая 2018 года. Тогда в уличной драке Стерненко зарезал одного нападавшего и ранил второго. Активист называет свои действия необходимой самообороной.

Тем не менее, ему предъявили обвинения по двум статьям: об "умышленном убийстве" и "незаконном ношении холодного оружия".

Напомним, 25 июня Стерненко заявил, что Служба безопасности Украины завершила расследование и открыла адвокатам доступ к материалам дела.

Смотрите, как проходили слушания по делу Сергея Стерненко:

Видео: Нацполиция

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Одесса стерненко нападение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской области
Толпы отдыхающих и никакого карантина: появились новые фото с пляжей Одесской областиОдесса
В Одесской области нашли поселения
В Одесской области нашли поселения "Крыльев ангела" (фото)Одесса
Под Одессой на городском пляже всплыла морская мина (фото, видео)
Под Одессой на городском пляже всплыла морская мина (фото, видео)Одесса
По следам Delfi: к пляжу Затоки прибило рыболовную шхуну (фото, видео)
По следам Delfi: к пляжу Затоки прибило рыболовную шхуну (фото, видео)Одесса
Одессит, который убил хулигана, отсудил у государства два миллиона гривен
Одессит, который убил хулигана, отсудил у государства два миллиона гривенОдесса
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурами
Осень в Украине будет дождливой и с аномальными температурамиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять