Суррогат к праздничному столу на полмиллиона гривен

В Одесской области обнаружили склады с готовым к продаже поддельным алкоголем

Фото: ГФС

В Одесской области разоблачили склады с поддельным алкоголем.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Почти 1500 л спирта в бочках и 48 л уже готового к продаже фальсификата. Поддельный алкоголь злоумышленники изготавливали в двух частных домохозяйствах.

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Суррогатный товар успели развезти по трем магазинах. Среди алкоголя правоохранители также обнаружили около трех тысяч пачек сигарет иностранного производства без акцизов.

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Общая сумма изъятого – почти полмиллиона гривен.

Ранее в Коломые Ивано-Франковской области ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя под марками известных производителей и брендов. Готовый суррогат дельцы планировали реализовать заказчикам на территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в Соломенском районе Киева полиция обнаружила магазин, где продавали фальсифицированный алкоголь. Полицейские изъяли 15 л суррогата и 40 бутылок алкогольных напитков с признаками подделки.

Реализовывался товар сомнительного качества в продуктовом магазине на улице Монтажников. Правоохранители опросили очевидцев, которые подтвердили, что в заведении продают водку из пластиковых бутылок без маркировки.



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