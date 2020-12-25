Суррогат к праздничному столу на полмиллиона гривен

В Одесской области разоблачили склады с поддельным алкоголем.
Об этом говорится в сюжете "Сегодня".
Почти 1500 л спирта в бочках и 48 л уже готового к продаже фальсификата. Поддельный алкоголь злоумышленники изготавливали в двух частных домохозяйствах.
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Суррогатный товар успели развезти по трем магазинах. Среди алкоголя правоохранители также обнаружили около трех тысяч пачек сигарет иностранного производства без акцизов.
Общая сумма изъятого – почти полмиллиона гривен.
Ранее в Коломые Ивано-Франковской области ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя под марками известных производителей и брендов. Готовый суррогат дельцы планировали реализовать заказчикам на территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, в Соломенском районе Киева полиция обнаружила магазин, где продавали фальсифицированный алкоголь. Полицейские изъяли 15 л суррогата и 40 бутылок алкогольных напитков с признаками подделки.
Реализовывался товар сомнительного качества в продуктовом магазине на улице Монтажников. Правоохранители опросили очевидцев, которые подтвердили, что в заведении продают водку из пластиковых бутылок без маркировки.
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