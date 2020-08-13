"Свободу сябрам!": одесситы поддержали белорусов (фото)

В Одессе прошла акция в поддержку Беларуси, где уже пятый день не утихают протесты.

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Митинг прошел 12 августа, возле памятника Дюку де Ришелье, на который одесситы повязали бело-красно-белый флаг свободной Беларуси, сообщает "Думская".

Активисты держали в руках плакаты с надписями "Свободу сябрам! Геть диктатора" и "Молодежь за демократию". Они высказались в поддержку Беларуси и осудили применение силы к мирным протестующим в Минске и других городах.

Кроме того, активисты "Правого сектора" устроили перформанс. Они принесли одетый в форму белорусского омоновца манекен и "вздернули" его на рею – то есть фонарь на бульваре.

В конце митинга активисты запустили в небо два больших бело-красных шара.

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В этот же день экс-лидер группы Ляпис Трубецкой, фронтмен Brutto Сергей Михалок во время концерта в Одессе высказался по поводу президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними акций протеста.

"Я знаю, что все наши братья-белорусы — Воины Света поборят всех Дартов Вейдеров, но я здесь не для того, чтобы геополитическую х**ню рассказывать, а для того, чтобы петь вам о***нные песни", - сказал Михалок в начале выступления, сообщает "Думская".

Напомним, эксперт-международник, кандидат политических наук Елена Снигирь в комментарии сайту "Сегодня" рассказывала, почему Лукашенко устроил террор своему народу. Она отметила, что ему помогает в этом Кремль.

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