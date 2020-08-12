Могут быть и массовые убийства: почему Лукашенко устроил террор своему народу

После того, как появилась информация о российских силовиках в Беларуси, милиция более ожесточенно стала усмирять демонстрантов. Эксперт-международник, кандидат политических наук Елена Снигирь в комментарии сайту "Сегодня" выразила уверенность, что Москва будет активно помогать режиму Александра Лукашенко в терроре против белорусского народа, может дойти и до массовых убийств.

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Она сомневается, что нынешние протесты в Беларуси перерастут в революцию, как это было в Украине, поскольку нет консолидированной оппозиции, которая бы организовала людей. Протесты проходят больше стихийно, но без длительного плана жесткого противостояния нынешнему режиму.

Эксперт также отмечает, что белорусские силовики сейчас применяют тактику индивидуального террора, когда выдергиваются случайные люди и отдельные прохожие. Власть пытается массово запугивать белорусов, и неважно, участвуют ли они в протестах.

"Мы не знаем, насколько дальше пойдет режим Лукашенко в связке с Кремлем в политике террора по отношению к белорусскому народу. Действия силовиков ежедневно становятся более жестокими, и мы еще можем стать свидетелями массового убийства белорусских граждан силовиками. Похоже, что Лукашенко договорился с Кремлем. Именно от этой договоренности и зависело его решение идти до последнего в подавлении протестов. Думаю, что он будет идти до последнего, пока будет чувствовать поддержку Москвы за собой. Российское влияние в Беларуси однозначно есть. Были ли на улицах российские силовики? Кто-то увидел российские номера на машинах... Но прямых доказательств этому нет. Но давайте не забывать, что Беларусь тесно интегрируется с Россией, в том числе в военно-политическом плане. У Беларуси есть общая военная доктрина Союзного государства Беларуси и России. У Беларуси с РФ Договор о сотрудничестве спецслужб от 2003 года, по которому российские спецслужбы так свободно себя чувствуют на территории Беларуси", – сказала Снигирь.

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Она считает, что Россия будет делать все возможное, чтобы уничтожить протестный потенциал в Беларуси. Более того, на ближайшее время Кремль получит выгоду от любых вариантов развития событий в Беларуси.

"Лукашенко сейчас в патовой ситуации. Положительное проявление к свободе белорусского народа, которое мы сейчас наблюдаем в виде протестов, тоже играет на руку Кремлю. Москва призывает Лукашенко к применению силы против белорусов. Ведь лидер, которого ненавидит собственный народ, становится очень управляемым. Россия в краткосрочной перспективе получит выгоду от любых вариантов развития событий, поскольку может в большой степени влиять на процессы в Беларуси, а белорусское общество не расценивает РФ, как угрозу. Конечно, будет продолжаться интеграция Беларуси и России в Союзное государство. Россия будет пытаться это сделать максимально бескровно – без явного силового принуждения с российской стороны. Однако если Россия очень явно засветится в кровавых расправах и терроре против белорусского населения, это может спровоцировать реакцию Запада", – резюмировала Снигирь.

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Больше об этом читайте в нашем материале "Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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