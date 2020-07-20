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Толпы отдыхающих и забитые рестораны: как сейчас выглядит "карантинная" Одесса (фото)

20 июля, 15:36

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В масках только персонал кафе

В центре Одессы "негде яблоку упасть". Несмотря на карантин, на Дерибасовской и других центральных улицах каждый вечер гуляют сотни отдыхающих. Уже после семи вечера участок от Преображенской до Екатерининской захлестывает непрерывно движущийся поток людей.

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Рестораны, пользуясь добротой городской власти, окончательно оккупировали широченные тротуары своими столиками. В некоторых местах даже сложно разминуться. Впрочем, посетители спокойно сидят и внутри заведений, сообщает "Думская".

В медицинских масках ходят только персонал общепита и некоторые туристы. На улице играют уличные музыканты и танцоры, продаются надувные шары и картины, предлагают сфотографироваться с хищными птицами и енотами.

Впрочем, этим летом главным развлечением для одесситов и гостей города стала возможность постоять в очереди перед заведением международной сети KFC (Kentucky Fried Chicken – "Жареный цыпленок из Кентукки", – ред.), которое недавно открылось в городе.

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Напомним, в Одессе сотни гостей толпятся в ночных клубах, пренебрегая мерами безопасности.

Также ранее мы сообщали, что на пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.

Отдых в Одессе: цены, условия и карантин

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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