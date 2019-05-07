Сколько получают одесситы: ТОП-10 самых оплачиваемых сфер деятельности

Самой высокооплачиваемой оказалась работа в финансовой и страховой сфере

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Средняя номинальная зарплата жителя Одесской области в два раза больше минималки. Так, по последним данным Главного управления статистики в Одесской области, в марте она составила 8771 грн. "Сегодня" составила топ-10 самых оплачиваемых сфер деятельности в регионе (см. инфографику).

В управлении статистики подсчитали, что в марте, по сравнению с февралем, размер средней зарплаты вырос на 5%, а за последние 12 месяцев (по отношению к марту 2018-го) — больше чем на 17%. Самой высокооплачиваемой оказалась работа в финансовой и страховой сфере, на втором месте — транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность, а на третьем — госуправление и оборона, а также обязательное социальное страхование.

Интересная тенденция наблюдается в сфере промышленности, которая в нашем топ-10 находится на шестом месте. При средней зарплате в 8898 грн в общем по сфере работники структур, которые занимаются поставками газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха, получают в среднем 10,5 тыс. грн. Тем временем в перерабатывающей и добывающей промышленности, а также в секторе водоснабжения, канализации и обращения с отходами средняя зарплата ниже, чем в целом по сфере — 8585 грн, 4937 грн и 7887 грн соответственно.



Охрана здоровья и предоставление социальной помощи с их средней номинальной зарплатой в 6931 грн в наш топ-10 не попали, а вот образование оказалось в нашем списке на предпоследнем месте.

"У меня со стажем почти в 30 лет и нагрузкой в 25 часов зарплата приблизительно 8500 гривен, — рассказала нам учительница младших классов одной из сельских школ Татьяна. — У специалистов моложе и с меньшим количеством часов — около 4000 гривен".

По словам нашей собеседницы, с двумя детьми этой зарплаты ей хватает лишь на самое необходимое, а на развитие себя как специалиста средств уже не остается.

По словам председателя Ассоциации работодателей юга Украины Юрия Борщенко, чтобы понять, насколько средняя зарплата отображает реальные доходы людей, нужно обратиться к разным категориям.

"Например, директор морского порта за год получил 5,5 млн грн, а если взять докера или другого рабочего, суммы будут другие, — поясняет Борщенко. — Сначала нужно стабилизировать рынок цен, а уже потом говорить о заработных платах".

Что касается задолженности по зарплатам, то тут в областном управлении статистики рапортуют: "На 1 апреля 2019 года задолженность по выплате заработной платы составляла 42,1 млн грн, 4,2 млн из которых припадали на экономически активные предприятия".

Причем, судя по графику, на протяжении всего 2018-го сумма задолженности постепенно росла, а в 2019-м начала весьма резко уменьшаться.

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