Нужные профессии: как выбрать специальность и не остаться без работы

В Украине наблюдается дисбаланс на рынке труда

Фото: Pixabay

В Украине с каждым годом обостряется дисбаланс на рынке труда. Выпускники школ поступают на гуманитарные специальности и в будущем занимают очереди на биржах труда. О том, какие профессии пользуются спросом в Украине и как не оказаться невостребованным – в материале сайта "Сегодня".

Украинцы изучают языки и юриспруденцию, а нужны врачи и инженеры

Ежегодно более 900 тыс. выпускников школ подают документы в учебные заведения. И только около 45 тыс. из них – в колледжи и техникумы, остальные же пытаются получить высшее образование. Украина – одна из самых образованных стран Европы. Во всяком случае, по количеству дипломов. Если, к примеру, в среднем в странах Европейского союза высшее образование получают чуть более 40% (данные Евростата), то в Украине эта цифра достигает 80%.

Пять лет в университете не защищают от биржи труда после их окончания. Более того, по словам министра образования Лилии Гриневич, 80% безработных – с дипломами из вузов.

"Мало кто действительно интересуется ситуацией на рынке труда, прежде чем выбрать себе будущую специальность. Вузы выпускают армии юристов, менеджеров и экономистов, а работодатели ищут инженеров, программистов, логистов и специалистов рабочих специальностей", – рассказывает HR-эксперт Александр Белоус.

Фото: Pixabay

К примеру, в 2018 году из 914 тыс. заявлений в тройке лидеров по популярности оказались филологи, юристы и менеджеры. Такой дисбаланс уже сейчас усиливается трудовой миграцией и провоцирует кадровый голод, добавляет эксперт. На работу в страны ЕС в первую очередь отправляются рабочие. Им не нужно подтверждать свое образование и конкурировать с местными соискателями. Поэтому занимают они в первую очередь непопулярные вакансии, связанные с физическим трудом.

"Попробуйте найти хорошего слесаря, электрика. Тут придется соревноваться с работодателями. А откройте вакансию бухгалтера или юриста и придут десятки желающих. Имеем ситуацию, когда у нас избыток одних и явный дефицит других", – рассказывает Белоус.

"Один из путей преодоления дисбаланса – профориентационная работа с молодежью", – говорит и. о. главы Госслужбы занятости Валерия Ярошенко. Убеждают школьников выбирать "нужные" специальности не только в профильном ведомстве, но и представители крупных компаний. К примеру, в одном из агрохолдингов сайту "Сегодня" рассказывают: со школьниками начинают общаться еще с младших классов. Несмотря на это, из года в год ситуация повторяется – все больше желающих получить гуманитарное образование, и все меньше желающих изучать точные науки.

Куда податься

Хорошими темпами развивается направление веб-разработки, отмечает кадровый аналитик Егор Корух. Помимо знания языков программирования, английского языка, также необходимо иметь опыт работы, отмечает эксперт. Причем осваивать навыки можно начиная со школьной скамьи.

"Информационные технологии – неоспоримое будущее. И тут очень широкий диапазон востребованных специализаций. Думаю, судя по тем трендам, которые видим сейчас, разделение труда будет развиваться с геометрической прогрессией. Нужны специфические знания, опыт работы с конкретными задачами", – отмечает Корух.

Фото: Pixabay

Полученных в вузе знаний зачастую недостаточно для того, чтобы сразу попасть в офис крупной компании. Поэтому тем студентам, которые выберут эту специализацию, придется уже с первых лет обучения самостоятельно искать возможности получить практические знания и опыт.

Еще одно перспективное направление, рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко – медицина и связанные с ней сферы. Речь идет не только о врачах и младшем медицинском персонале, который уже сейчас в дефиците, но и о диетологах, фитнес-тренерах, экспертах по здоровому образу жизни и т.д.

Читайте также Одна судьба: как живут и работают закарпатские румыны

Хорошие перспективы развития,сходятся во мнении эксперты, есть у зеленой энергетики и энергоэффективности. Уже сейчас в странах ЕС активно инвестируют средства в восстанавливаемые источники энергии, а в Украине пытаются запустить рынок энергоэффективности. Все это неизбежно приведет к спросу на специалистов указанных направлений.

Также традиционно среди популярных специальностей называют:

Архитекторов (строителей). Учитывая устаревший жилой фонд в Украине , еще много десятилетий рынок труда будет нуждаться как в простых рабочих, так и в архитекторах, дизайнерах интерьеров.

, еще много десятилетий рынок труда будет нуждаться как в простых рабочих, так и в архитекторах, дизайнерах интерьеров. Фармацевтов. Здесь также есть широкий список востребованных специализаций: от работы на заводов, до представителей фармкомпаний.

Риск-менеджеров и банковских служащих. После прошедшего банкопада большое количество банковских служащих лишились своих рабочих мест. Однако постепенно финансовый сектор в Украине становится на ноги, а уже через 5-7 лет хороший финансист, кредитный менеджер, аналитик снова будут пользоваться большим спросом.

"Если смотреть на наши вакансии, то легче всего, конечно же, найти работу хорошему продажнику. Если есть клиентская база и опыт работы, всегда найдется работа. В сфере строительства всегда найдется рабочее место. И это очень хороший знак. Вообще по всем направлениям есть рост. Экономика развивается медленно, но пока что стабильно. Поэтому проблемы найти работы нет. Работа есть и ее много. Вопрос только в том, готовы ли соискатели действительно работать", – рассказывает Александр Белоус.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как мошенники продают базы устаревших рабочих вакансий в интернете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нужные профессии: как выбрать специальность и не остаться без работы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"