Тройное ДТП в Одессе: столкнулись две легковушки и скорая помощь

В Одессе утром 28 ноября на улице Люстдорфская дорога произошло столкновение двух автомобилей и кареты скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Аллы Марченко, в аварию попали автомобили Honda, ВАЗ-2115 и карета скорой помощи. В результате происшествия обошлось без пострадавших. Материалы аварии оформлены и будут направлены в суд.



Напомним, недавно в Одессе произошло ДТП с участием авто скорой помощи и охранной фирмы. В машине медиков, которая ехала со включенным спецсигналом, находилась пожилая пациентка и женщина, которая ее сопровождала.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.