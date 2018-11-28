Тройное ДТП в Одессе: столкнулись две легковушки и скорая помощь

Сегодня, 15:19

На Люстдорфской дороге столкнулись Honda, ВАЗ-2115 и карета скорой помощи

Фото: пресс-служба патрульной полиции Одесской области
Фото: пресс-служба патрульной полиции Одесской области

В Одессе утром 28 ноября на улице Люстдорфская дорога произошло столкновение двух автомобилей и кареты скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Аллы Марченко, в аварию попали автомобили Honda, ВАЗ-2115 и карета скорой помощи. В результате происшествия обошлось без пострадавших. Материалы аварии оформлены и будут направлены в суд.

Напомним, недавно в Одессе произошло ДТП с участием авто скорой помощи и охранной фирмы. В машине медиков, которая ехала со включенным спецсигналом, находилась пожилая пациентка и женщина, которая ее сопровождала.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
ДТП, Одесса, скорая, скорая помощь

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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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