На Буковине в ДТП погибла супружеская пара

Сегодня, 06:19

Автомобиль Citroen столкнулся с микроавтобусом Volkswagen T5


На Буковине утром 27-го ноября, возле села Кливодин Кицманского района произошла авария. Водитель автомобиля Citroen, 63-летний житель города Залещики, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen T5.

"В результате ДТП водитель Citroen и его 50-летняя жена получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Водитель микроавтобуса 30-летний местный житель не получил значительных телесных повреждений", – сообщают в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области и Кицманского отдела полиции.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада  произошла авария  в Одесской области. А на Прикарпатье в Снятинском районе из-за гололедицы перевернулся  автобус.

Напомним, за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. 
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Источник:

"Сегодня"

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