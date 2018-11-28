На Буковине в ДТП погибла супружеская пара

На Буковине утром 27-го ноября, возле села Кливодин Кицманского района произошла авария. Водитель автомобиля Citroen, 63-летний житель города Залещики, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen T5.

"В результате ДТП водитель Citroen и его 50-летняя жена получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия. Водитель микроавтобуса 30-летний местный житель не получил значительных телесных повреждений", – сообщают в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области и Кицманского отдела полиции.

Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада произошла авария в Одесской области. А на Прикарпатье в Снятинском районе из-за гололедицы перевернулся автобус.

Напомним, за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.



