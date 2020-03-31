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Тюльпаны в снегу: в Одесскую область вернулась зима (фото, видео)

31 марта, 11:36

Руслан Ровик

На юге Одесской области снег был сильнее, чем в областном центре

В Одесской области 31 марта выпал снег, причем на юге региона осадки были более сильными, чем в областном центре.

Как сообщает "Думская", температура воздуха в ночное время опускалась до двух градусов мороза.

По данным синоптиков, похолодание пришло с воздушными массами из Арктики и продлится как минимум до конца недели.

В Гидрометцентре Черного и Азовского морей заявили, что в регионе ожидается северный ветер, 9-14 м/с, температура днем 5-7 градусов, а ночью около нуля.

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В районах области ночью будет еще холоднее — от 2 градусов мороза. На первые дни апреля ночью ожидается до пяти градусов мороза, а днем 7-12 градусов тепла.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Также она объяснила, чем быстрые изменения климата могут быть опасны для Украины.

Также синоптики и метеорологи предупреждали украинцев о наводнениях и катастрофическом потеплении в этом году. Прогноз погоды на весь 2020 год.

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