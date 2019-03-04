Украинец заставлял 12-летнего ребенка убирать за чужим скотом за 20 грн в день
Мальчик три-четыре раза в неделю по несколько часов в день работал у мужчины, выполняя различную физическую работ
Жителя Одесской области осудили за использование детского труда. По информации пресс-службы областной прокуратуры, за привлечение к работе 12-летнего ребенка мужчина из Балтского района получил наказание в виде ограничения свободы сроком на год.
"Установлено, что в течение пяти месяцев прошлого года мальчик три-четыре раза в неделю по несколько часов в день работал у мужчины, выполняя различную физическую работу, в том числе кормил скот и убирал за ним, за что получал 20—30 грн в день", — пояснили правоохранители, уточнив, что обвиняемый подписал соглашение о признании вины.
Напомним, в 2016 году в Первомайском районе Харьковской области на одном из предприятий с вредным производством эксплуатировали детей. Факт всплыл, когда 15 мая в Нововодолажскую райбольницу из села Охочее доставили 16-летнего школьника.
Тем временем, украинские заробитчане – в зоне риска трудового рабства среди иностранных работников в Польше:
Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.
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