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Украинец заставлял 12-летнего ребенка убирать за чужим скотом за 20 грн в день

Сегодня, 21:59

Мальчик три-четыре раза в неделю по несколько часов в день работал у мужчины, выполняя различную физическую работ

Фото: Pixabay
Украинец заставлял 12-летнего ребенка убирать за чужим скотом за 20 грн в день //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d82/095/5c7d82095699b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d82/095/5c7d82095699b.jpg Одесса Мальчик три-четыре раза в неделю по несколько часов в день работал у мужчины, выполняя различную физическую работ

Жителя Одесской области осудили за использование детского труда. По информации пресс-службы областной прокуратуры, за привлечение к работе 12-летнего ребенка мужчина из Балтского района получил наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

"Установлено, что в течение пяти месяцев прошлого года мальчик три-четыре раза в неделю по несколько часов в день работал у мужчины, выполняя различную физическую работу, в том числе кормил скот и убирал за ним, за что получал 20—30 грн в день", — пояснили правоохранители, уточнив, что обвиняемый подписал соглашение о признании вины.

Напомним, в 2016 году в Первомайском районе Харьковской области на одном из предприятий с вредным производством эксплуатировали детей. Факт всплыл, когда 15 мая в Нововодолажскую райбольницу из села Охочее доставили 16-летнего школьника.

Тем временем, украинские заробитчане – в зоне риска трудового рабства среди иностранных работников в Польше:

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

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Тег работа, насилие, детский труд, права детей

Вы сейчас просматриваете новость " Украинец заставлял 12-летнего ребенка убирать за чужим скотом за 20 грн в день". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Полина Мордынская

Источник:

Сегодня

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