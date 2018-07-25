На заработки в рабство: Польша – один из лидеров Европы по торговле людьми

Как из украинцев в Польше делают невольников, лишая документов, заработка и необоснованно штрафуя, как на это реагирует местная полиция и почему именно украинцы терпят трудовое унижение? Реалии заробитчанина в Польше – в материале журналистов "Сегодня" из цикла "Дома лучше".

Польша – один из европейских "лидеров" по преступлениям в сфере торговли людьми. Сейчас во Вроцлаве судят польку, которая "помогала" украинцам найти работу на стройках. У заробитчан отбирали паспорта, и не только не платили за работу, но и под надуманными предлогами штрафовали. Именно украинцы – в зоне риска среди иностранных работников в Польше.

"Многие люди приезжают в Польшу на купленных документах, и это – первые шаги заробитчанских злоключений, потому что человека нельзя верифицировать – идентифицировать: куда он поехал, почему он уехал и какова его дальнейшая судьба", – рассказала журналист-расследователь Юлия Воробец.

Если раньше принудительный труд в Польше ассоциировался с проституцией, то сейчас в трудовое рабство попадают представители практически всех рабочих профессий.

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Например, недавно польская полиция задержала гражданина Польши по имени Мирослав, который с подельником поставлял работников местным кафе. Среди пострадавших – десятки граждан Украины и Беларуси.

"Люди работали за копеечные деньги, 6-7 злотых в час, работали в ресторанах, где зарплата была минимум 15 (злотых в час. – Ред.). Он забирал и у людей, и у работодателя – у него (прибыль. – Ред.) была вдвойне. Кроме этого, он людям снимал хостелы, где они жили, и он еще придумал систему наказаний: не вынес мусор – минус 100 злотых, вернулся после 22... Это были как тюремные условия", – сообщила Юлия Воробец.

Украинские заробитчане в Польше – как будто и не рабы, но вот если работодатель отобрал документы и грозит полицией, судом, штрафами, депортацией – многие "ломаются" и в страхе покорно и почти бесплатно трудятся годами.

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Удерживают людей в условном трудовом рабстве и с постоянными задержками с выплатами заработанного. Причем украинцам сразу предлагают и меньшую оплату, и худшие условия, чем местным.

"Я начинала работать в гостинице гувернанткой – тогда нам уже платили 5 злотых за один покой, полькам платили тогда по 10 злотых, мы работали по многу часов, нас никто не кормил – а у поляков был обед бесплатный", – рассказала Оксана Марченко, которая приехала в Польшу из Украины.

Среди тех, кто помогает предотвратить торговлю людьми – правозащитный фонд "Ла Страда". Его предостерегающие плакаты – на польских вокзалах, через которые украинцы въезжают в страну.

"В прошлом году к нам обратились более 200 человек – из них около 50 граждан Украины, – именно по поводу вопросов принудительного труда. Строительство, сельское хозяйство, домашняя работа, сфера услуг – а больше всего таких примеров в ресторанах, кафе", – отметила представитель фонда противодействия торговли людьми и рабству "La Strada" Ирена Давид-Ольчик.

При этом трудовое рабство даже после освобождения не проходит для человека бесследно. И речь не только о физическом истощении – многие бывшие заробитчане вынуждены лечить расстройства психики.

"Это депрессия, это неврозы, это тревожные расстройства, часто также появляются серьезные психические проблемы. Помню женщину, которая попала к нам с галлюцинацией, ее организм был настолько истощен, что больше не мог работать, и часто эти люди попадают в психиатрические больницы. Люди с суицидальными настроениями после трудового рабства попадают к нам очень часто", – рассказал психолог Инна Шимчак.

О выявленных фактах принудительного труда польские правоохранители сообщают едва ли не каждый месяц. Впрочем, как говорят правозащитники, это – капля в море: зачастую жертвы сами боятся обращаться в полицию под угрозой депортации или даже расправы.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

Ранее мы писали о том, как украинский заробитчанин вернулся из Голландии и открыл свой агробизнес. Занялся выращиванием различных сортов тюльпанов, а также пробует себя в виноградном деле.