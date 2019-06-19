Украинский театр в Одессе хотят закрыть после иска ГСЧС

Спасатели потребовали закрытия учреждения из-за нарушений противопожарной безопасности

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василько. Автор фото: wikimedia.org.

Одесский академический ук­­раинский музыкально-дра­­ма­­тический театр имени Василько судится за право на существование – областное управление ГСЧС обратилось в суд с иском о закрытии театра до полного устранения нарушений пожарной безопасности.

Судебные тяжбы продолжаются, а служители Мельпомены просят у областного совета финансовой помощи на установку недостающих противопожарных элементов. Пока что театр продолжает работать в обычном режиме, но, в зависимости от решения суда, ситуация может кардинально измениться.

"Изначально в предписании ГСЧС, выданном в мае прошлого года, было 56 пунктов. Остались, и это действительно очень важно, система дымоудаления, система молниезащиты и металлические двери для электрощитовых", – рассказала журналистам "Сегодня" директор театра Юлия Пивоварова.

По ее словам, комиссия по имущественным отношениям облсовета единогласно поддержала просьбу театра о выделении денег на устранение оставшихся недочетов. Теперь вопрос стоит в том, чтобы бюджетная комиссия нашла деньги и выделила их, а депутаты облсовета поддержали итоговое решение во время очередной сессии.

Однако с выделением денег могут возникнуть проблемы: в список проектов решений сессии облсовета был внесен "языковой вопрос", вопросы благоустройства, переименований, назначений, но так и не обнаружили ничего о помощи театру.

Если этот вопрос не рассмотрят, процесс может сильно затянуться: с учетом предвыборной гонки о дате следующего заседания можно лишь гадать. К тому же в предыдущий раз облсовет собирался в феврале. В театре уверяют, что даже если депутаты инициативу не поддержат, деньги искать не перестанут.

"Будем обращаться дальше, уже к государственным структурам, так как театр не может самостоятельно потянуть подобную сумму", — заявила Пивоварова.

Сейчас на выполнение норм пожарной безопасности Украинскому театру требуется более миллиона гривен. Это связано и с дороговизной самих систем, и с особенностями здания, ведь это памятник архитектуры.

"Я впервые столкнулась с вопросами о закрытии театра в 2012 году, когда работала еще заместителем директора. Уже на тот момент пожарные инспекторы ставили вопрос о необходимости закрытия. Дело в том, что в наличии не было никакой проектной документации по системе пожаротушения. Сама система была и работала", – вспомнила Пивоварова.

На деньги, выделенные в прошлом году, в театре провели большой объем работ по пожарной безопасности. В частности, уже исправно работает сигнализация и создан проект пожарного водопровода. Кроме того, по словам Пивоваровой, в 2018-м на базе театра проводили учения: опускали пожарный занавес, проверяли, за сколько времени пройдет эвакуация.

В областном управлении ГСЧС настаивают на своем.

"Это время, пока идут суды и разбирательства, театр функционирует с нарушениями. Но когда суд вынесет постановление о закрытии — его закроют", — заявили "Сегодня" в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в ноябре 2017 года в центре Одессы произошли столкновения между полицейскими и активистами, которые выступали против застройки Летнего театра и вырубки более 100 деревьев. Тогда возмущенные одесситы собрались на протесты, которые переросли в столкновения.

Позже в полиции заявили, что в ходе стычек пострадали более 20 стражей порядка, в том числе начальник областного управления Нацполиции. Было открыто несколько уголовных производств.

После этих событий страсти вокруг театра не утихали. Так, в апреле 2019 года облили экскрементами народного депутата Мустафу Найема, прибывшего по приглашению активистов-противников застройки.

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