Утечка топлива из затонувшего танкера в Одессе: назван масштаб загрязнения

После разлива нефтепродуктов из затонувшего танкера Delfi в Одессе содержание нефтепродуктов в воде превысило норму в 16,4 раза. Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый в Facebook.

Реклама

"Установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Разлив оперативно локализовали с помощью сорбента. Купаться в море запрещено", - написал он.

И.о. директора Департамента экологии горсовета Одессы Валентина Дацюк отметила на брифинге, что нефтяное пятно разлилось на 400 квадратных метров, но не вышло за пределы закрытого пляжа. Она считает, что ситуация с разливом была прогнозируемой и может быть связана с повышением температуры воздуха и колебаний воды.

"К сегодняшнему дню судно должно было быть уже эвакуировано. Конец марта, это был тот период, когда можно было без особых осложнений провести работы. К сожалению, этого не произошло", - сказала она.

Реклама

Дацюк не исключает возможности повторного разлива при подъеме судна. Сейчас план работ находится на согласовании в Администрации морских портов. График подъема будет разработан после согласования с государственными экологическими органами.

В то же время Мальованый прогнозирует, что судно может пролежать в воде до осени. Все это время инспекторы Госэкоинспеции будут мониторить качество воды у танкера.

Напомним, совладелец компании "Эко-Сервис", которую привлекли к ликвидации последствий кораблекрушения, рассказал о трех сценариях дальнейшей работы с танкером. По его словам, предварительно установлено, что судно получило несколько пробоин и уже набрало около полутора тысяч тонн воды. Если пробоины невелики и их удастся заделать, то из танкера удалят всю загрязненную воду. После этого "Делфи" должен всплыть и его можно будет оттащить на утилизацию. Если воду не удастся откачать, судно придется резать на месте.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама