В Одессе назвали три варианта решения ситуации с затонувшим танкером

Судно получило несколько пробоин и набрало около полутора тысяч тонн воды

Фото: dumskaya.net

После крушения танкера "Делфи" в Одессе существует три сценария дальнейшей работы с судном. Об этом "Думской" рассказал совладелец компании "Эко-Сервис", которую привлекли к ликвидации последствий кораблекрушения, Александр Андриенко.

"Сейчас мы все находимся в ожидании результатов водолазной инспекции "Делфи", которая должна вот-вот состояться. Необходимо провести обследование судна на предмет пробоин. Если они есть, то водолазы должны заделать их, затем надо попробовать откачать воду", – рассказал Андриенко.

Предварительно, судно получило несколько пробоин и уже набрало около полутора тысяч тонн воды. Если пробоины невелики и их удастся заделать, то из танкера удалят всю загрязненную воду. После этого "Делфи" должен всплыть и его можно будет оттащить на утилизацию.

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Если воду не удастся откачать, судно придется резать на месте.

"Этот вариант технологически очень затратный. Наверное, можно срезать то, что над водой, но подводная резка требует определенной выучки водолазов и специального оборудования. В любом случае резать на пляже достаточно проблематично", — отметил Андриенко.

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Третий вариант — это оставить танкер на пляже в качестве достопримечательности.

"Если почистить-покрасить, обезопасить и закрепить на этом месте, то его можно использовать для развлечения отдыхающих. Подобный аттракцион — два затонувших судна — есть в египетском Шарм-эш-Шейхе", - добавил глава "Эко-Сервиса".

Кстати, год назад, 20 ноября 2018 года, на этом же месте выбросило на берег буксир "Параллель", который незадолго до того "потерял" баржу, груженную контрабандными сигаретами.

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