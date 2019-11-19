В Белгород-Днестровском разбойнику грозит 12 лет тюрьмы за снятые с пенсионера часы

Мужчина ударил пенсионера бутылкой по голове, натолкнувшись на него при попытке кражи

В Одесской области мужчина из Белгород-Днестровского ограбил соседа – перелез через забор и зашел в баню, а когда наткнулся на хозяина-пенсионера, ударил его бутылкой по голове и забрал наручные часы.

По горячим следам полицейские задержали нападавшего. За разбой ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Недавно полиция задержала подозреваемых в совершении разбойного нападения в Переяслав-Хмельницком, где напали на одно из предприятий, которое занимается горюче-смазочными материалами. Угрожая оружием, напавшие связали двух охранников, а из помещения вынесли сейф, в котором было 900 тысяч гривен, печати и документы. В дальнейшем работники полиции нашли этот сейф пустым в нескольких километрах от места преступления.

Напомним, ранее в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров . Неизвестные в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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