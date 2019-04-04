В центре Одессы на прохожего упал кусок фасада
Инцидент произошел сегодня на улице Пушкинской возле дома № 44
Сегодня на Пушкинской улице на мужчину упал фрагмент фасада. Об этом одесситка сообщила в "Единый центр обращения граждан". По ее словам, инцидент произошел сегодня на улице Пушкинской возле дома № 44. Прохожий, на которого упал фрагмент фасада оказался ее мужем.
"Благо он услышал треск и успел закрыть рукой голову. Примите меры. Видно, что будет падать еще", – прокомментировала одесситка.
Отметим, дом по улице Пушкинской, 44 является памятником архитектуры. Его построили в середине XIX века по проекту архитектора Каэтано Даллаквы. В 1928-1937 годах в этом доме жил ботаник Владимир Липский.
Накануне мы писали, что многоэтажка в Одессе опасна для жизни: с фасада падают огромные куски бетона. По словам жильцов дома такое происходит не впервые, фасад многоэтажки покрылся трещинами и большие булыжники падают на тротуар.
Напомним, в Киеве на двух женщин рухнули строительные плиты, одна из пострадавших умерла.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.
Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.
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