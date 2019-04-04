В центре Одессы на прохожего упал кусок фасада

Инцидент произошел сегодня на улице Пушкинской возле дома № 44

Фото: Единый центр обращения граждан.

В центре Одессы на прохожего упал кусок фасада //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/622/e83/5ca622e83d3c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/622/e83/5ca622e83d3c3.jpg 2019-04-04T18:34:50+03:00 Одесса Инцидент произошел сегодня на улице Пушкинской возле дома № 44

Фото: Единый центр обращения граждан

Сегодня на Пушкинской улице на мужчину упал фрагмент фасада. Об этом одесситка сообщила в "Единый центр обращения граждан". По ее словам, инцидент произошел сегодня на улице Пушкинской возле дома № 44. Прохожий, на которого упал фрагмент фасада оказался ее мужем.

"Благо он услышал треск и успел закрыть рукой голову. Примите меры. Видно, что будет падать еще", – прокомментировала одесситка.

Отметим, дом по улице Пушкинской, 44 является памятником архитектуры. Его построили в середине XIX века по проекту архитектора Каэтано Даллаквы. В 1928-1937 годах в этом доме жил ботаник Владимир Липский.

Накануне мы писали, что многоэтажка в Одессе опасна для жизни: с фасада падают огромные куски бетона. По словам жильцов дома такое происходит не впервые, фасад многоэтажки покрылся трещинами и большие булыжники падают на тротуар.

Напомним, в Киеве на двух женщин рухнули строительные плиты, одна из пострадавших умерла.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.

Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.

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