В центре Одессы ограбили женщину: задержан подозреваемый-иностранец
Грабитель, угрожая ножом, отобрал ее сумочку
В Одессе по подозрению в совершении разбойного нападения задержали иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского отдела Нацполиции.
"За совершение разбойного нападения задержан гражданин Северной Африки", – написали на сайте полиции, однако не уточнили, гражданином какой именно из стран этого региона является задержанный.
Как стало известно, ограбление произошло, когда женщина направлялась к своей машине – в этот момент злоумышленник напал на нее, и, пригрозив ножом, отобрал сумку с личными вещами и деньгами, а потом скрылся.
"Придя в себя, 30-летняя потерпевшая сообщила о нападении в полицию. Сотрудники Шевченковского отделения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вышли на след правонарушителя. Уже на следующие сутки 20-летний подозреваемый оказался в наручниках", – заявили копы.
Похищенное имущество у иностранца изъяли, а вот деньги он успел потратить. Задержанному уже сообщили о подозрении по статье "разбой". Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Кроме того, иностранца проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.
Напомним, не так давно под Киевом задержали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.
Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В центре Одессы ограбили женщину: задержан подозреваемый-иностранец". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Киевом разбойники в масках вынесли из дома пенсионеров крупную сумму денег
Пожилым супругам угрожали физической расправой