В центре Одессы ограбили женщину: задержан подозреваемый-иностранец

Грабитель, угрожая ножом, отобрал ее сумочку

Иллюстрация. Фото: ipne.ws.

В Одессе по подозрению в совершении разбойного нападения задержали иностранца. Об этом сообщили в пресс-службе Приморского отдела Нацполиции.

"За совершение разбойного нападения задержан гражданин Северной Африки", – написали на сайте полиции, однако не уточнили, гражданином какой именно из стран этого региона является задержанный.

Как стало известно, ограбление произошло, когда женщина направлялась к своей машине – в этот момент злоумышленник напал на нее, и, пригрозив ножом, отобрал сумку с личными вещами и деньгами, а потом скрылся.

"Придя в себя, 30-летняя потерпевшая сообщила о нападении в полицию. Сотрудники Шевченковского отделения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вышли на след правонарушителя. Уже на следующие сутки 20-летний подозреваемый оказался в наручниках", – заявили копы.

Похищенное имущество у иностранца изъяли, а вот деньги он успел потратить. Задержанному уже сообщили о подозрении по статье "разбой". Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Кроме того, иностранца проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города.

Напомним, не так давно под Киевом задержали банду, которая в форме сотрудников СБУ нападала на дорогие машины.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

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