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В ДТП под Измаилом пострадали пять человек, в том числе двое детей

4 сентября, 12:03

Мария Дмитренко

Авария произошла на выезде из города в утреннее время

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Сегодня

В ДТП под Измаилом пострадали пять человек, в числе которых — двое маленьких детей. Авария произошла вчера около 10:00 на выезде из города.

По предварительным данным полиции, 57-летний водитель пассажирского микроавтобуса Renault Master проигнорировал требование дорожного знака и не уступил дорогу 44-летнему водителю Audi A6. В итоге легковушка влетела в правый бок микроавтобуса.

В результате аварии на больничной койке с различными телесными повреждениями оказались трое взрослых, двухлетняя девочка и годовалый мальчик.

"Сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины", — сообщили в отделе коммуникации облполиции.

Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

Видео: Сегодня

Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

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ДТП Измаил одесская область

Источник: Сегодня

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