В ДТП под Измаилом пострадали пять человек, в том числе двое детей

В ДТП под Измаилом пострадали пять человек, в числе которых — двое маленьких детей. Авария произошла вчера около 10:00 на выезде из города.
По предварительным данным полиции, 57-летний водитель пассажирского микроавтобуса Renault Master проигнорировал требование дорожного знака и не уступил дорогу 44-летнему водителю Audi A6. В итоге легковушка влетела в правый бок микроавтобуса.
В результате аварии на больничной койке с различными телесными повреждениями оказались трое взрослых, двухлетняя девочка и годовалый мальчик.
"Сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины", — сообщили в отделе коммуникации облполиции.
Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.
Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.
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