В Ивано-Франковской области автобус столкнулся с фурой: есть погибший

Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.
Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.
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Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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