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В Ивано-Франковской области автобус столкнулся с фурой: есть погибший

4 сентября, 00:27

В полиции сообщили, что водителя фуры разыскали

/ Фото: kurs.if.ua

Автобус "Калуш — Франковск" столкнулся с фурой.
Пассажирский автобус "Калуш — Ивано-Франковск" столкнулся с грузовым автомобилем. В результате столкновения одна пассажирка автобуса погибла на месте, двое — травмированы.

Следователи работают на месте происшествия. В полиции сообщили, что водителя фуры разыскано.

Ранее сообщалось, что столичная полиция завершила расследование уголовного производства по ДТП возле станции метро "Дорогожичи", где водитель маршрутки весной этого года сбил трех женщин.

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Также мы писали, что полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем "Мерседес", сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

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Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Источник: Сегодня

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