Смертельное ДТП под Ровно: легковушка влетела в кювет

Еще один 60-летний пассажир госпитализирован в центральную районную больницу

/ Фото: Нацполиция

Под Ровно случилась авария. Полицейские на месте происшествия выяснили, что между селами Пеньков и Брюшков Костопольского района 25-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, и автомобиль слетел в кювет.

Об этом докладывает Нацполиция.

В результате ДТП водитель, житель села Пеньков, и 36-летний пассажир, житель села Александровка, от полученных травм погибли на месте. Еще один 60-летний пассажир госпитализирован в центральную районную больницу.

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Предварительно медики у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и закрытый перелом ребер.

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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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