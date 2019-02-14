В Измаиле задержали рецидивиста, который совершил кражу прямо в суде

Кража в суде – в Одесской области задержали рецидивиста

Иллюстрация. Фото: Pixabay. Фото: Pixabay

В Измаиле задержали рецидивиста, который совершил кражу прямо в суде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2fd/ed6/5c52fded6abbd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2fd/ed6/5c52fded6abbd.jpg 2019-02-14T13:45:00+02:00 Одесса Кража в суде - в Одесской области задержали рецидивиста

В Одесской области во время рассмотрения дела о краже в Измаиле подсудимый украл куртку, в которой находились деньги и документы.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, кража была совершена в одном из кабинетов здания суда.

"Просмотрев видео с камер наблюдения, правоохранители установили личность злоумышленника. Часть похищенного имущества у 33-летнего мужчины изъяли и вернули владельцу, деньги в сумме 500 гривен он успел потратить", – сообщили в полиции, уточнив, что потерпевший – работник суда.

Также полицейские отметили, что кражу мужчина совершил, выйдя из зала заседаний, в котором слушалось его дело. Куртка, в карманах которой были, в том числе документы, находилась в соседнем помещении, откуда ее владелец ненадолго отлучился.

Открыто уголовное производство по статье "кража", ведется следствие.

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