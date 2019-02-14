В Измаиле задержали рецидивиста, который совершил кражу прямо в суде
Кража в суде – в Одесской области задержали рецидивиста
В Одесской области во время рассмотрения дела о краже в Измаиле подсудимый украл куртку, в которой находились деньги и документы.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, кража была совершена в одном из кабинетов здания суда.
"Просмотрев видео с камер наблюдения, правоохранители установили личность злоумышленника. Часть похищенного имущества у 33-летнего мужчины изъяли и вернули владельцу, деньги в сумме 500 гривен он успел потратить", – сообщили в полиции, уточнив, что потерпевший – работник суда.
Также полицейские отметили, что кражу мужчина совершил, выйдя из зала заседаний, в котором слушалось его дело. Куртка, в карманах которой были, в том числе документы, находилась в соседнем помещении, откуда ее владелец ненадолго отлучился.
Открыто уголовное производство по статье "кража", ведется следствие.
Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
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