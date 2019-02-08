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В Запорожье на месте преступления задержали домушника-гастролера

Сегодня, 16:34

Ограбление произошло в Шевченковском районе города

В Запорожье задержали домушника-гастролера
В Запорожье задержали домушника-гастролера. Фото: Нацполиция
В Запорожье на месте преступления задержали домушника-гастролера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d93/34a/5c5d9334acae6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d93/34a/5c5d9334acae6.jpg Запорожье Ограбление произошло в Шевченковском районе города

В Запорожье полицейские задержали квартирного вора на месте преступления. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Бочарова в Шевченковском районе города сработала сигнализация. На место оперативно выехали полицейские.

По прибытии правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 45-летний уроженец Луганской области. Выяснилось, что мужчина сломал замок входной двери, проник в квартиру и пытался совершить кражу имущества.

У подозреваемого изъяли отмычки, различные инструменты, баллончик слезоточивого газа, а также пластиковые ключи для открытия магнитного замка. По факту кражи открыто уголовное производство.

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время его проверяют на причастность к совершению аналогичных краж.

Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью.  Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.

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Тег кража, Запорожье, полиция

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