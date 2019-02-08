В Запорожье на месте преступления задержали домушника-гастролера
Ограбление произошло в Шевченковском районе города
В Запорожье полицейские задержали квартирного вора на месте преступления. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Как стало известно, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Бочарова в Шевченковском районе города сработала сигнализация. На место оперативно выехали полицейские.
По прибытии правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 45-летний уроженец Луганской области. Выяснилось, что мужчина сломал замок входной двери, проник в квартиру и пытался совершить кражу имущества.
У подозреваемого изъяли отмычки, различные инструменты, баллончик слезоточивого газа, а также пластиковые ключи для открытия магнитного замка. По факту кражи открыто уголовное производство.
Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время его проверяют на причастность к совершению аналогичных краж.
Ранее мы писали, чтов Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме этого, в Днепре полицейские задержали банду грабителей, которые связали и ограбили семейную пару. Преступление воры совершили в поселке Горяновское Днепропетровской области. Проникнув через окно в дом и связав семью, грабители в масках вскрыли сейф, из которого забрали деньги и ювелирные изделия. После чего скрылись с места преступления.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Запорожье на месте преступления задержали домушника-гастролера". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Запорожье задержали парня, который обокрал магазин
Молодой парень украл товары прямо из торгового зала