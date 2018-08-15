ФОТОФАКТ. В легендарном доме Руссова укрепили фундамент и обновляют лепнину

Непосредственно в доме Руссова открыли реставрационную мастерскую, где мастера вручную очищают гипсовую лепнину от краски, грязи и восстанавливают

В центре Одессы продолжается ремонт дома Руссова. Как рассказали в пресс-службе Одесского горсовета, в полуразрушенном памятнике архитектуры на ул. Садовой, 21, уже заканчивают укреплять фундамент, а на первом этаже демонтируют деревянные перекрытия.

"Параллельно снимают сохранившуюся лепнину с фасада здания и в помещениях. Непосредственно в доме Руссова открыли реставрационную мастерскую, где мастера вручную очищают гипсовую лепнину от краски, грязи, копоти, плесени и восстанавливают", — говорят в мэрии.

Напомним, Дворцово-парковый комплекс "Усадьба" в селе Шаровка Богодуховского района планируют начать ремонтировать уже в этом году.

Как сообщают в пресс-службе ХОГА, из областного бюджета выделили деньги для разработки проектной документации и проведения первоочередных восстановительных работ.

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Так, в замке отремонтируют кровлю, инженерные сети дворца. А вот входную группу и оранжерею восстановят за счет денег, которые немецкий химический концерн получит от продажи средств защиты для подсолнечника.

Также мы писали, что в Кривом Роге на финишную прямую вышла реконструкция ДК "Карачуны", которая стартовала осенью 2017-го. Строители утеплили и покрасили фасад, заменили старые окна энергосберегающими. Внутри помещения обновили кабинеты, отремонтировали сцену и зрительный зал. Поставили новую мебель и аппаратуру для занятий.