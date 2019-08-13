В Одесской области суд приговорил педофила к семи годам тюрьмы

Мужчина в 2017-м году изнасиловал восьмилетнюю дочь знакомых в Овидиопольском районе

Овидиопольский суд признал виновным в изнасиловании малолетней 31-летнего жителя Тарутинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По информации ведомства, обвинение в отношении подозреваемого в совершении преступления против половой свободы выдвинула Ильичевская местная прокуратура.

"Суд признал мужчину виновным в развращении малолетнего ребенка и приговорил к семи годам лишения свободы с запретом на три года работать в сфере воспитания детей", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, следствии установило, что августе 2017 этот мужчина зашел к знакомым в Овидиопольском районе, где, пока родителей не было дома, совершил развратные действия в отношении их восьмилетней дочери.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области полиция и прокуратура объявили местному жителю, который недавно освободился из мест лишения свободы за совершение краж, подозрение в изнасиловании малолетнего ребенка.

Напомним, недавно Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительных органов рекомендовал вынести в сессионный зал законопроект №6607 о химической кастрации педофилов.

Благодаря петиции, которая собрала более 30 тысяч подписей, рассмотрение этого законопроекта стало возможным.

Как сообщали новости "Сегодня", законопроект не только предлагает кастрацию педофилов, но и их реестр. Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал, зачем это нужно. Он убежден, что на сегодняшний день убийство, изнасилование, издевательство над детьми – это проблема, которая не решается на государственном уровне. Поэтому, по его словам, нужна превенция в вопросе защиты детей от сексуального насилия.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Одесской области сторож изнасиловал девятилетнего мальчика.

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