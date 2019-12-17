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До 16 градусов тепла и штормовой ветер в Карпатах: какая погода ждет украинцев 17 декабря (карта)

17 декабря, 07:43

С самого утра Украину накроет туман

/ Фото: Pixabay

В Украине во вторник, 17 декабря, будет царить сухая и не по-зимнему теплая погода. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"17 декабря в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман", - говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет южный, со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах ожидаются порывы 15-20 м/с. Температура установится на уровне 5-10 градусов тепла, в западных областях и на юге Одесской области – 11-16 градусов тепла.

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До 16 градусов тепла и штормовой ветер в Карпатах: какая погода ждет украинцев 17 декабря (карта)

Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца.

Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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