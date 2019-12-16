В Одессе начали установку новогодней елки: видео

Елка в этом году обойдется городу в 397 тысяч гривен

Новогодняя елка / Фото: Pexels

На Думской площади в Одессе начали устанавливать главную городскую елку. За процессом установки новогоднего символа в центре города можно следить онлайн благодаря муниципальным камерам, которые выходят на Приморский бульвар.

Отметим, что, согласно данным сайта публичных закупок "Prozorro", за монтаж 18-метровой елки, украшений и техническое обслуживание из бюджета Одессы заплатят 397 тысяч гривен. Эти деньги получит ООО "Люмьер Украина", которые уже несколько лет подряд занимаются установкой елки на Думской площади. Эта же фирма установит еще одной 10-метровой елки, но где – пока неизвестно.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе появились стихийные рынки, на которых активно торгуют новогодними деревьями.

Подготовка к праздникам идет полным ходом по всей стране. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая. Святой Николай приглашает всех в свой сказочный домик, а к тем, кто не может приехать, заглянет сам.



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