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В Одессе 23-летний парень избил девушку-полицейскую

25 февраля, 18:07

Женщина оказалась в больнице с травмами руки и ключицы

В Одессе пьяный мужчина избил девушку-полицейскую – участкового офицера. Женщина сделала молодому человеку замечание – он спал во дворе многоэтажки, и предложила ему пройти в отдел.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в ответ мужчина накинулся на копа с нецензурной руганью и начал ее толкать до тех пор, пока она не упала и не получила травмы.

В результате женщину госпитализировали с повреждениями руки и ключицы, а мужчину взяли под стражу.

"Действия правонарушителя квалифицированы по статье "угроза или насилие работнику правоохранительного органа". Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Ведется досудебное расследование", – заявил руководитель Киевского отдела полиции Вячеслав Барба.

Отметим, что недавно в Киевской области задержали парочку: женщину и мужчину подозревают в том, что они атаковали стражей порядка слезоточивым газом.

Кроме того, в столице были задержаны шесть человек – они напали на копа, который пытался остановить драку на Оболони.

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Одесса полицейская нападение на копа

Источник: Сегодня

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