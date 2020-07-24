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В Одессе активизировались трамвайные хулиганы: есть раненые

24 июля, 21:09

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Преступники разбили окна камнями

В Одессе неизвестные хулиганы забросали трамвай маршрута №27 камнями, в результате чего ранение получила пассажирка.

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Об этом пишет "Думская".

Инцидент произошел между 10-й станцией Люстдорфской дороги и Архитекторской. В результате нападения разбито боковое стекло, травму получила женщина-пассажир.

Из-за атаки хулиганов движение маршрутов 3, 27 блокировано, прибыла полиции.

Вчера аналогичное нападение было совершено на улице Маловского – из-за разбитого лобового стекла ранение получил водитель.

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Ранее сообщалось, что в центре Одессы сошел с рельсов трамвай. Вагон поднимали с помощью крана, а сотрудники предприятия "Одесгорэлектротранс" взялись за ремонт поврежденных рельсов.

Также в Одессе коммунальщики дезинфицировали трамвай "святой водой": коммунальщики КП "Одесгорэлектротранс" "дезинфицировали" салон трамвая просто выплескивая ладонью неизвестную жидкость из ведра на пол, несмотря на то, что практически все сидячие места в вагоне маршрута №22 были заняты (по нормативам, дезинфекция может происходить только в пустом вагоне).

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Одесса трамвай ранения камни

Источник: Думская

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