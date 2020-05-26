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В Одессе коммунальщики дезинфицировали трамвай "святой водой"

26 мая, 02:28

Елена Вус

Нарушители будут уволены

В Одессе, где ранее 25 медиков заразились коронавирусом в одной из больниц, коммунальщики КП "Одесгорэлектротранс" "дезинфицировали" салон трамвая просто выплескивая ладонью неизвестную жидкость из ведра на пол, несмотря на то, что практически все сидячие места в вагоне маршрута №22 были заняты (по нормативам, дезинфекция может происходить только в пустом вагоне).

Об этом пишет "Думская".

На попытку пассажиров сделать нарушителям замечания, дезинфектор заявил, что это святая вода, "которую он взял на Соборке".

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В свою очередь, предприятие на действия своих сотрудников уже отреагировало: в ближайшее время они будут уволены, а руководство трамвайного депо также ждут дисциплинарные взыскания.

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Напомним, что с 22 мая в Украине стартовал новый этап послаблений карантина. В частности, запустили городской общественный транспорт, разрешили работу отелей и детских садов.

А с 15 мая для посетителей открылся Одесский зоопарк. Закрытой зоной в зоопарке остался террариум, т.к. он расположен в помещении, а одновременно в зоопарке может находиться не более 450 человек.

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О том, каких послаблений карантина вскоре ожидать, смотрите в сюжете "Сегодня":

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