Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одессе автобус с киевскими детьми попал в ДТП: в салоне была дочь известного политика

8 июня, 23:31

Авария обошлась без серьезных травм

В Одессе на Николаевской трассе 8 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором находились школьники из Киева.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, инцидент произошел в районе дома №275, когда водитель автобуса выехал на полосу реверсивного движения, по которой шло движение во встречном направлении, где и произошло столкновение с Mercedes, также нарушавшим правила дорожного движения.

"В автобусе находились дети, которые ехали на экскурсию. Патрульные оформили материалы ДТП. Детей пересадили в другой автобус и сопроводили до места назначения", — отметили в пресс-службе, добавив, что инцидент обошелся без пострадавших.

Позже выяснилось, что среди детей была младшая дочь украинского политика, экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

"В этом автобусе на экскурсию по городу ехали киевские школьники и, в частности, моя младшая дочь Анна Гриценко. Никто не погиб и не ранен. Аня сидела именно в месте столкновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", – написал он в своем Facebook.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег автобус, ДТП, Одесса, гриценко, дети

Вы сейчас просматриваете новость " В Одессе автобус с киевскими детьми попал в ДТП: в салоне была дочь известного политика". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Сегодня , Думская

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тройное ДТП в Ровенской области: столкнулись грузовик, маршрутка и легковушка

Сегодня, 18:49

Разбитые машины перекрыли дорогу международного значения

Мальчику, которого сбила полицейская машина в Конотопе, сделали операцию

Сегодня, 11:21

Состояние мальчика, которого сбила машина начальника полиции Конотопа, стабильное

Легенда Динамо Блохин перенес операцию

Кому в украинской политике спутает карты возвращение Саакашвили

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы

А где же мышцы? Узелков удивил поклонников видом на фото

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Сегодня, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

Вчера, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Зеленский о гибели ребенка, раненного полицейскими

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь