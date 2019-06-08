В Одессе автобус с киевскими детьми попал в ДТП: в салоне была дочь известного политика

Авария обошлась без серьезных травм

В Одессе на Николаевской трассе 8 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, в котором находились школьники из Киева.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, инцидент произошел в районе дома №275, когда водитель автобуса выехал на полосу реверсивного движения, по которой шло движение во встречном направлении, где и произошло столкновение с Mercedes, также нарушавшим правила дорожного движения.







"В автобусе находились дети, которые ехали на экскурсию. Патрульные оформили материалы ДТП. Детей пересадили в другой автобус и сопроводили до места назначения", — отметили в пресс-службе, добавив, что инцидент обошелся без пострадавших.

Позже выяснилось, что среди детей была младшая дочь украинского политика, экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

"В этом автобусе на экскурсию по городу ехали киевские школьники и, в частности, моя младшая дочь Анна Гриценко. Никто не погиб и не ранен. Аня сидела именно в месте столкновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", – написал он в своем Facebook.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали, что в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":

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