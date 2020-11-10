В Одессе авто на скорости влетело в остановку с людьми: видео с места ДТП

В Одессе автомобиль BMW влетел в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате ДТП есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Telegram-канале Одесса Info.
Инцидент случился около 18:30 на улице Таирова недалеко от торгового центра.
Отмечается, что травмы получили как минимум четыре человека, среди них 17-летняя девочка. У нее открытый перелом ноги. На место уже приехали медики, они оказывают помощь пострадавшим.
В соцсети пишут, что водитель якобы летел со скоростью 90-120 км/ч.
Напомним, в этот же день в Одесской области произошло еще два серьезных ДТП. Так, под областным центром столкнулись два авто, в результате двое человек погибли.
Кроме того, в Киевском районе Одессы столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадали четыре человека, еще один – умер.
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