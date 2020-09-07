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В Одессе без вести пропал подросток из Киева: фото и приметы

7 сентября, 09:51

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Парня разыскивают уже третьи сутки

В Одессе полицейские разыскивают пропавшего 17-летнего парня. Он приехал в город из Киева и внезапно пропал.

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По словам одесских копов, Дмитрий Кушка находился в городе несколько недель, но с 4 сентября перестал выходить на связь с родными. Правоохранители просят помощи в поисках парня и опубликовали его приметы.

Приметы: рост Дмитрия 178 см. Парень худощавого телосложения. Волосы у подростка русые, а глаза голубые.

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Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, правоохранители просят позвонить в Шевченковское отделения полиции по телефону: (048) 779-49-67 или по спецлинии "102".

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Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Для поисков ребенка по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Выяснилось, что мать пропавшего отругала его за то, что гулял допоздна. В ответ ребенок обиделся и убежал. Родственники уточнили, что такой случай в многодетной семье произошел впервые.

Кроме того, ранее в Киеве прохожие обнаружили на улице ребенка с синяками. Полицейские начали искать родителей мальчика.

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