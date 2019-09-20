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В Одессе бездомный устроил себе роскошный завтрак: устрицы и лимоны

20 сентября, 18:31

Завтрак бездомного снял на фото случайных прохожий

В Одессе местный житель сфотографировал завтрак местного бездомного – мужчина ел устрицы, поливая их лимонным соком. Сам "гурман", на вопрос о подобных деликатесах, заявил, что ничего удивительного в этом не видит.

Напомним, ранее в Днепре мужчина без определенного места жительства, обследуя мусорник, обнаружил в нем гранатомет. Сообщение о подозрительном предмете, найденном на улице Калиновой, поступило на пульт дежурного полиции.

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Также мы писали о том, как в США женщина попыталась заплатить за еду "бездомного" мужчины, который на самом деле оказался знаменитым певцом. Американка рассказала, что встретила "бездомного" в городе Кэмден,, когда тот стоял перед ней в очереди, и ему не хватало нескольких долларов для оплаты покупок и она решила "помочь несчатному".

Мужчина поблагодарил ее и назвался Китом. Американка обратила внимание, что он похож на известного музыканта, супруга Николь Кидман Кита Урбана, и оказалась права. При этом Рут Рид все равно обратилась к охраннику певца с просьбой подтвердить личность его подопечного.

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Одесса бездомный бомж деликатесы устрицы

Источник: Сегодня

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