Женщина приняла знаменитого музыканта за бомжа и дала ему денег

Жительница США попыталась заплатить за еду бездомного мужчины, который в действительности оказался знаменитым кантри-певцом.

Американка Рут Рид рассказала, что встретила "нуждающегося" в городе Кэмден, в штате Нью-Джерси. Мужчина стоял перед ней в очереди, и ему не хватало нескольких долларов для оплаты покупок. Женщина решила "помочь несчатному".

Мужчина поблагодарил ее и назвался Китом. Американка обратила внимание, что он похож на известного музыканта, супруга Николь Кидман Кита Урбана, и оказалась права.

При этом Рут Рид все равно обратилась к охраннику певца с просьбой подтвердить личность его подопечного.

Напомним, в итальянском Фейсбуке широко разошлась фотография двух "беженцев", которые сидят на лавке с пакетами из бутиков Louis Vuitton и Prada. Вскоре оказалось, что на фото актер Сэмюэл Л. Джексон и бывший баскетболист Мэджик Джонсон, которые приехали на курорт Форте-дей-Марми

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Карабинеры обратили внимание на надпись и беспокойное поведение мужчины и обыскали его автомобиль Alfa Romeo 147, из которого сильно пахло гашишем.