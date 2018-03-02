В Одессе бизнесменам грозят наказанием за неубранные сосульки

Сегодня, 12:48

В мэрии пообещали штрафовать предпринимателей, не убравших сосульки

Фото: Думская
Фото: Думская

Мэрия Одессы предупредила городских предпринимателей о наказании за неубранные сосульки и не очищенные вовремя крыши.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского муниципалитета.

"В соответствии с требованиями Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" и Правил благоустройства территории города Одессы, руководители предприятий, в том числе офисов, магазинов и предприятий общественного питания, с целью обеспечения безопасного передвижения пешеходов должны обеспечить своевременную очистку крыш своих объектов от сосулек и наледи", – говорится в сообщении.

При этом мэрия предупредила, что штраф  за невыполнение требований составит от 850 до 1700 гривен.


Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Кроме того, коммунальщики начали ограждать опасные места и призвали горожан горожан убирать ледяные наросты.

"В условиях сложившейся ситуации департамент городского хозяйства в очередной раз просит одесситов осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к стенам домов", — добавили в мэрии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за минувшие выходные в Киеве пять человек пострадали от падения сосулек и глыб снега с крыш.

Также мы писали о том, кому жители различных городов могут пожаловаться на неубранные с крыш сосульки, грозящие здоровью и жизни пешеходов.
Одесса, штрафы, сосульки, предприниматели

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Источник:

"Сегодня"

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