В Одессе бизнесменам грозят наказанием за неубранные сосульки

Мэрия Одессы предупредила городских предпринимателей о наказании за неубранные сосульки и не очищенные вовремя крыши.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесского муниципалитета.

"В соответствии с требованиями Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" и Правил благоустройства территории города Одессы, руководители предприятий, в том числе офисов, магазинов и предприятий общественного питания, с целью обеспечения безопасного передвижения пешеходов должны обеспечить своевременную очистку крыш своих объектов от сосулек и наледи", – говорится в сообщении.

При этом мэрия предупредила, что штраф за невыполнение требований составит от 850 до 1700 гривен.









Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Кроме того, коммунальщики начали ограждать опасные места и призвали горожан горожан убирать ледяные наросты.

"В условиях сложившейся ситуации департамент городского хозяйства в очередной раз просит одесситов осторожнее и внимательнее передвигаться по улицам города, не подходить близко к стенам домов", — добавили в мэрии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что за минувшие выходные в Киеве пять человек пострадали от падения сосулек и глыб снега с крыш.

Также мы писали о том, кому жители различных городов могут пожаловаться на неубранные с крыш сосульки, грозящие здоровью и жизни пешеходов.