Пожар в одесской "Виктории": расследования завершаются

Сегодня, 09:10

Прокуратура готова направить в суд обвинения против чиновников

Фото: Думская
Фото: Думская

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении директора детского лагеря "Виктория". Фигуранты остальных производств пока имеют возможность ознакомиться с документами. Об этом рассказали в прокуратуре Одесской области.

"Следователи прокуратуры фактически завершили расследование уголовных производств в отношении бывшего руководителя ГСЧС Киевского района и старшего инспектора, который фактически отвечал за проверку данного лагеря. Сейчас они знакомятся с материалами производства", – рассказал глава прокуратуры Одесской области Олег Жученко. Он также сообщил, что расследование касательно бывшей заместительницы одесского городского головы также завершено, однако его пока не передают в суд, потому что фигурантка находится на лечении.

"Никаких следственных действий нам не нужно проводить, остались только процессуальные, и дело также будет направлено в суд", – заверил прокурор.

"Сейчас также проверяются и будут сделаны все процессуальные выводы в расследовании правильности строительства, разворовывания средств во время строительства, а также разворовывания средств, которые имеют место во время деятельности лагеря", – резюмировал Жученко, однако фигурантов и статьи пообещал назвать позже.

Напомним, во время пожара в муниципальном лагере "Виктория" погибли трое девочек. 

Следствие против директора завершили ранее, но ему потребовалось время, чтобы ознакомиться с 85 томами дела. 

Ранее сообщалось, что точную причину пожара установить невозможно, так как все свидетельства сгорели. 
Одесса, суд, пожар, расследование, Виктория

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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