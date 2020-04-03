Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе цены на "антивирусные" продукты взлетели до неба: фото

3 апреля, 03:07

Руслан Ровик

Продавцы предлагают имбирь по 650 гривен, а лимоны - по 100

В условиях карантина, объявленного из-за коронавируса, на рынках и в магазинах Одессы цены на "антивирусные" овощи и фрукты взлетели до небес – особенно подорожали имбирь и лимоны.

Как выяснилось, многие торговцы решили заработать на ажиотаже и попытках уберечься от болезней, сообщает "Думская".

Так, на Киевском рынке имбирь продают по 500 гривен за килограмм, хотя раньше он стоил 150-200, а ценники на лимоны, которые неделю назад стоили 50-60 гривен, теперь выросли как минимум до 100 гривен.

В магазине "Копейка" в районе площади Деревянко цены на лимоны подняли как минимум в два раза, и есть несколько видов этого цитруса: испанский стоит 129,99, лимон "премиум" – 88,88, "турецкий" — 64,55. Имбиря в продаже нет.

Реклама

На мини-рынке возле "Дома мебели" можно найти лимоны и по 140, и по 150 гривен, а имбирь отдают "всего лишь" за 650 за кило.

В тренде
На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где было "жарко"

В супермаркете по улице Ицхака Рабина не было ни имбиря, ни лимона — продавцы заверили, что все разобрали.

На рынке "Черемушки", где еще неделю назад лимоны можно было купить от 40 гривен, сейчас меньше чем за 100 не найти. Имбирь продается по 500-600 гривен.

В магазине "Таврия" лимоны подорожали до 120 гривен, а имбиря в продаже нет. В интернет-магазине сети указана цена в 399 гривен за килограмм, но указано, что в наличии его нет.

В овощном ларьке мини-рынка на 1-й станции Большого Фонтана лимоны стоят по 140 гривен за кило, а имбирь — по 600 гривен. Один корешок имбиря выходит приблизительно на 60-70 гривен. В супермаркете "Точка" цены на лимоны по сравнению с другим сетями немного ниже — 95 гривен за кило, но зато имбирь продается по 588 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Одесской областной больнице разразился скандал: медики выложили видео-заявление, где говорится о том, что у них недостаточно средств для борьбы с эпидемией. По их словам, официальная информация о количестве персонала и мест для больных в разы отличается от действительной.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

продукты цены Одесса рынки витамины магазины фрукты овощи антивирус коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 2 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 2 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличия
Чрезвычайная ситуация и чрезвычайное положение в Украине: в чем отличияУкраина
В Одессе за нарушение карантина накажут работницу бани
В Одессе за нарушение карантина накажут работницу баниОдесса
В Одессе пациент с коронавирусом рассказал о болезни и советах врачей
В Одессе пациент с коронавирусом рассказал о болезни и советах врачейОдесса
Ездила в общественном транспорте: у жительницы Одессы подтвердили COVID-19
Ездила в общественном транспорте: у жительницы Одессы подтвердили COVID-19Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...