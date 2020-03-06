В Одессе дама за рулем иномарки снесла будку с парковщиком (фото)

В Одессе произошло необычное ДТП. На проспекте Небесной Сотни автомобиль на парковке въехал в будку парковщика.
Как оказалось, за рулем "Тойоты" находилась молодая девушка. Она не справилась с управлением и снесла сооружение.
Примечательно, что на автомобиле имеется знак "У", то есть, вероятно, девушка получила права недавно.
Мужчина, который в момент аварии, находился на своем рабочем месте, госпитализирован.
Тем временем, пользователи в соцсети отмечают, что девушка, скорее всего, перепутала педали.
Напомним, ранее в центре Ровно на улице Соборной внедорожник BMW X6 столкнулся с каретой "скорой помощи". Медики должны были отвезти в городскую больницу пожилого мужчину, которому внезапно стало плохо на улице.
Удар от столкновения был ощутим – один из медиков держался за голову. За рулем внедорожника сидела женщина, которая не пострадала, потому что сработали подушки безопасности.
В Виннице, на перекрестке улиц Келецкой и Ващука, девушка, управляя автомобилем Nissan Leaf, въехала в электроопору.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк