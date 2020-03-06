В Одессе дама за рулем иномарки снесла будку с парковщиком (фото)

В Одессе произошло необычное ДТП. На проспекте Небесной Сотни автомобиль на парковке въехал в будку парковщика.

Как оказалось, за рулем "Тойоты" находилась молодая девушка. Она не справилась с управлением и снесла сооружение.

Примечательно, что на автомобиле имеется знак "У", то есть, вероятно, девушка получила права недавно.

Мужчина, который в момент аварии, находился на своем рабочем месте, госпитализирован.

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Тем временем, пользователи в соцсети отмечают, что девушка, скорее всего, перепутала педали.

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Напомним, ранее в центре Ровно на улице Соборной внедорожник BMW X6 столкнулся с каретой "скорой помощи". Медики должны были отвезти в городскую больницу пожилого мужчину, которому внезапно стало плохо на улице.

Удар от столкновения был ощутим – один из медиков держался за голову. За рулем внедорожника сидела женщина, которая не пострадала, потому что сработали подушки безопасности.

В Виннице, на перекрестке улиц Келецкой и Ващука, девушка, управляя автомобилем Nissan Leaf, въехала в электроопору.

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