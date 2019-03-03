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В Одессе двое сотрудников СИЗО попались на вымогательстве взятки

Сегодня, 11:32

За две тысячи долларов работники СИЗО обещали улучшить условия содержания задержанного

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
В Одессе двое сотрудников СИЗО попались на вымогательстве взятки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg Одесса За две тысячи долларов работники СИЗО обещали улучшить условия содержания задержанного

В Одессе двое сотрудников следственного изолятора – оперуполномоченного и заместитель начальника СИЗО – были задержаны на вымогательстве взятки в две тысячи долларов от жены арестованного.

В обмен на деньги чиновники обещали, что улучшат бытовые условия содержания задержанного, сообщили в пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительным данным, старший оперуполномоченный изолятора требовал и получил 2000 долларов от жены лица, находящегося под стражей. За это работник Государственного учреждения исполнения наказаний обещал обеспечить ее мужу лучшие бытовые условия и перевести его из карцера в общий блок содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Деньги женщина перевела на карточку, указанную работником СИЗО. В ходе проведенных обысков сотрудники ГБР изъяли полученные взяточниками деньги и задержали двоих сотрудников СИЗО.

"Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды", – резюмировали в Бюро. Задержанным грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег Одесса, взятка, СИЗО, взяточник, ГБР

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