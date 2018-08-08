В Одессе экс-таможенник украл 37 контейнеров с нерастаможенным грузом

Сегодня, 22:23

Общая стоимость груза составляет около 154 млн грн

Мирослав Продан, фото facebook.com/Myroslav.Prodan
Мирослав Продан, фото facebook.com/Myroslav.Prodan

В Одессе задержали экс-сотрудника местной таможни, которого подозревают в краже контейнеров с нерастаможенным грузом на 154 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан.

"Сотрудники ГФС задержали известного в определенных кругах человека, бывшего работника Одесской таможни, деятельность которого связывают с контрабандой – Дениса Аминева. Его подозревают в причастности к похищению арестованных товаров, а именно – 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 млн грн, которые хранились на территории таможенного поста "Одесса-Центральный", – написал Продан.

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Напомним, итоги работы таможни в июне-июле 2018 года свидетельствуют о том, что борьба с контрабандой в Украине дает ощутимые результаты. Как сообщили в ГФС и Кабмине, за июль в госбюджет поступило более 29,7 млрд грн. Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. При этом относительно июня 2018 показатели поступлений в госбюджет выросли почти на 3,2 млрд грн. Как отметил Продан, средние за день поступления от таможни уже превышают 1,4 млрд грн.

Кроме того, с момента старта инициативы "Украина без контрабанды" – с 21 июня по 30 июля, – государственная казна получила 37,5 млрд грн таможенных платежей, а фактические поступления по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли почти на 6 млрд грн.

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное журналистское расследование, которое было проведено в Киеве и Одессе, заявило, что от коррупции на таможне Украина теряет до 4,8 млрд долл. в год. 
Одесса, коррупция, таможня, продан, ГФС

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Источник:

"Сегодня"

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