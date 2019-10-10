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В Одессе "героиня парковки" за час семь раз блокировала движение трамваев: видео

10 октября, 18:02

Пассажирам пришлось несколько раз перетаскивать автомобиль

В Одессе женщина-"героиня парковки" на протяжении часа семь раз блокировала движение трамваев.

В сеть попало видео с "приключениями" неправильно припаркованного автомобиля, который был оставлен на перекрестке, впритык к трамвайным путям.

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На протяжении часа пассажиры трамваев передвигали машину семь раз – освобождая дорогу одному вагону, автомобиль блокировал движение другого. Через два часа женщина вернулась, даже не догадываясь, что произошло с ее Daewoo Matis.

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Напомним, что недавно в Днепре, где уже действует парковочная инспекция, в центре скандала оказался автомобиль мэра города Бориса Филатова, который стоял у бровки на ул. Шевченко практически на пешеходном переходе. Зафиксировав нарушение, инспекторы пытались погрузить Mercedes на эвакуатор, однако сделать этого не удалось. Как рассказал сам Филатов, виной всему — броня, которая оказалась не по силам эвакуатору.

Также напомним, что в Одессе парковочная инспекция за неделю после создания вынесла около тысячи предупреждений. Добавим, что сотрудники инспекции имеют право выписывать штрафы за неправильную парковку или стоянку, а также могут эвакуировать автомобили.

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Одесса парковка трамвай герой парковки

Источник: Сегодня

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