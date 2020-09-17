В Одессе горе-мать гуляла с младенцем по проезжей части (фото)

В Одессе пьяная женщина ночью гуляла с маленьким ребенком по проезжей части. Прохожие вызвали полицию.

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, инцидент произошел 17 сентября на улице Академика Королева.

На место выехали полицейские. Они обнаружили женщину с коляской, в которой находился 4-месячный мальчик. На вопросы патрульных женщина отвечала бранью. Женщина вела себя агрессивно и бросалась в драку. От нее исходил резкий запах алкоголя.

Патрульные связались с подругой задержанной и попросили немедленно приехать. 36-летнюю мать доставили в отделение полиции. Дальше ею будут заниматься сотрудники ювенальной превенции.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве пьяная горе-мать бросила младенца на улице. Женщина поругалась с прохожими и ушла, оставив коляску.

Также напомним, в Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем. Это произошло возле одного из супермаркетов микрорайона Восточный-2.

Видео: Facebook

Кроме того, в Сумах женщина пришла в бар с младенцем и напилась до беспамятства. За несколько часов горе-мать ни разу не обратила внимания на маленькую дочь.

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