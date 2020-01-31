В Сумах женщина пришла в бар с младенцем и напилась до ручки: видео

За несколько часов горе-мать ни разу не обратила внимания на маленькую дочь

Женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками Фото: Ignacio Campo / Unsplash

В Сумах женщина пришла в бар с пятимесячной дочерью и сильно напилась. Горе-мать так увлеклась выпивкой, что за несколько часов ни разу не обратила внимания на ребенка.

Как сообщает "НТН", женщина была настолько пьяна, что еле держалась на ногах. Приглядывать за малышкой пришлось другим посетителям, которые и вызвали полицейских.

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В итоге – ребенка забрали в больницу медики. Мать за малышкой так и не пришла. Говорят, что она бродила с пустой коляской и говорила, что ее малышку похитили. В местной полиции тоже прокомментировали инцидент. Как выяснилось, к ним обратился местный житель – мужчина рассказал, что его жена исчезла. Женщины с ребенком не было дома несколько дней.

Напомним, недавно в Одессе маленьких детей пришлось спасать от их матери и ее сожителя. Пьяная пара вместе с малышами забаррикадировалась в квартире.

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Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали. Одной из них – всего 8 месяцев, второй – 2 года.

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