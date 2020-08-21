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В Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем: инцидент попал на видео

21 августа, 13:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Это произошло возле супермаркета

В Кривом Роге Днепропетровской области возле одного из супермаркетов микрорайона Восточный-2 молодая женщина поила маленького ребенка пивом со своей бутылки.

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Видео инцидента опубликовала местная жительница в одном из сообществ в Facebook. Она подписала видео фразой: "родители года".

Видео: Facebook

В комментариях люди разделились на два лагеря – одни считают, что такой поступок не достоин матери и ребенка надо исключить из такой семьи, а родителей – наказать. Другие не видят в этом ничего страшного и оправдывают горе-мать.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области женщина на несколько дней бросила в квартире троих малолетних детей и ушла "по своим делам". Стоит добавить, что мать пришла в полицию и поинтересовалась судьбой своих детей лишь через сутки.

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Также напомним, в Сумах женщина пришла в бар с младенцем и напилась до беспамятства. За несколько часов горе-мать ни разу не обратила внимания на маленькую дочь.

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Кроме того, на украинском курорте пьяная мать "забыла" дочь на аттракционах. Полиция оперативно разыскала ребенка.

Видео: Нацполиция

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дети малыш алкоголь Кривой Рог Днепропетровская область горе-мать
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