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В Одессе грабитель напал на пенсионерку посреди улицы

4 сентября, 12:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Женщина шла домой после того, как провела внука в школу

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который ограбил 66-летнюю пенсионерку.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, женщина возвращалась домой после того, как провела внука в школу. На улице Кузнечной к ней внезапно подбежал незнакомец, повалил на тротуар, а затем сорвал с шеи золотую цепочку с подвеской стоимостью 15 тысяч гривен.

Потерпевшая сообщила об ограблении в Портофранковское отделение полиции. Правоохранителям удалось установить личность и задержать правонарушителя. 33-летний мужчина признался, что украшение сразу продал с рук, чтобы рассчитаться за долги.

Ему инкриминируют совершение преступления по статье "грабеж". Копы устанавливают место нахождения имущества потерпевшей.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали двух мужчин, сорвавших золотые серьги с пенсионерки. Нападавшие уже были ранее судимы.

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Также напомним, в Киеве мужчина ограбил 94-летнего пенсионера, вырвав из рук сумку с деньгами. Злоумышленником оказался уроженец Сумской области.

А в Черниговской области двое злоумышленников ограбили мужчину возле обменника:

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