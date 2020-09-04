В Одессе грабитель напал на пенсионерку посреди улицы

В Одессе правоохранители задержали мужчину, который ограбил 66-летнюю пенсионерку.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, женщина возвращалась домой после того, как провела внука в школу. На улице Кузнечной к ней внезапно подбежал незнакомец, повалил на тротуар, а затем сорвал с шеи золотую цепочку с подвеской стоимостью 15 тысяч гривен.
Потерпевшая сообщила об ограблении в Портофранковское отделение полиции. Правоохранителям удалось установить личность и задержать правонарушителя. 33-летний мужчина признался, что украшение сразу продал с рук, чтобы рассчитаться за долги.
Ему инкриминируют совершение преступления по статье "грабеж". Копы устанавливают место нахождения имущества потерпевшей.
Ранее мы сообщали, что в Киеве задержали двух мужчин, сорвавших золотые серьги с пенсионерки. Нападавшие уже были ранее судимы.
Также напомним, в Киеве мужчина ограбил 94-летнего пенсионера, вырвав из рук сумку с деньгами. Злоумышленником оказался уроженец Сумской области.
А в Черниговской области двое злоумышленников ограбили мужчину возле обменника:
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