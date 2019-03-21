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Автомобиль без водителя стал причиной ДТП в Харькове

Сегодня, 15:13

Очевидцы сообщают, что Ford Mustang прикатился без водителя с парковки и врезался в Volkswagen

Автомобиль без водителя стал причиной ДТП в Харькове Харьков Очевидцы сообщают, что Ford Mustang прикатился без водителя с парковки и врезался в Volkswagen
Автомобиль без водителя стал причиной ДТП в Харькове
Автомобиль без водителя стал причиной ДТП в Харькове_1

Видео: t.me/treshkharkov

На Сумской в Харькове произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По данным пресс-службы, 20 марта около 20:40 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Сумской, 7/9. Участниками аварии стали автомобили Volkswagen и Ford Mustang. В результате ДТП никто не пострадал.

В то же время в соцсетях очевидцы ДТП сообщают, что Ford Mustang прикатился без водителя с парковки и врезался в Volkswagen. 

Напомним, в Ровно пьяный водитель убегал от копов и влетел в бетонное ограждение. В его машине находилось трое пассажиров, один получил травмы.

А в Полтавской области автомобиль Mercedes-Benz насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области. По предварительным данным, за рулем Mercedes-Benz находился житель Харьковской области 1962 года рождения. Под колесами авто оказался 35-летний житель села Черняковка. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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Тег авария, ДТП, Харьков

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Источник:

dozor.kharkov.ua

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